Nuova avventura in panchina per Luca Antonini. Dopo l'addio alla formazione Under 17 dell'Al-Nassr, l'ex difensore di Genoa e Milan riparte dagli Emirati Arabi Uniti. In serata, infatti è arrivata l'ufficialità del nuovo ruolo: sarà allenatore dell'Academy dello United Fc e direttore tecnico della stessa Academy. Antonini raggiunge Andrea Pirlo, che pochi giorni fa era stato ufficializzato come nuovo allenatore della prima squadra.