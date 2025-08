Sassuolo, l'annuncio di Carnevali: "Berardi? Il rinnovo è molto vicino"

In un'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb, l'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del rinnovo di Domenico Berardi: "Siamo vicini perché stiamo parlando. Anche oggi abbiamo parlato con i suoi procuratori, per cui penso che nei prossimi giorni ci sentiremo con lui ma come sempre c'è un rapporto talmente speciale che ci vorrà davvero poco. Non c'è mai stato motivo di discussione, sotto nessun tipo di aspetto. Da parte nostra avere Berardi nel club per tutti questi anni è un motivo di orgoglio. Ma credo che da parte sua aver fatto questa scelta di stare con noi e di prolungare ancora il contratto, che ha con noi fino al 2027. Vorremmo prolungarlo ancora. Questo dimostra la fiducia da parte di entrambi".