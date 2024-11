Agassi e Graf a Cuneo: "Italia nel cuore, Sinner la perfezione"

"Non mi ricordo l'ultima volta in cui sono venuta in Italia- ha detto la Graf- è passato tanto tempo, ma qui è cominciata la mia vera carriera con i tornei satellite a 13 anni a Bari, Lecce e Brindisi. E non mi dimentico i grandi trionfi agli Internazionali di Roma". Agassi, dopo aver visto il video della premiazione dei recenti US Open, nella quale ha onorato il trionfo di Sinner, ha speso parole significative sul nostro campione: “Lo adoro, è facile andare d’accordo con lui perché è una persona estremamente interessante. Jannik colpisce la palla in maniera semplicemente perfetta, ti dà quella sensazione di perfezione che cercavo sempre anche io”. Ad unire Agassi e Sinner c'è Darren Cahill, il coach che fu capace di riportarlo al numero 1 Atp e ora segue Sinner: “Lui ha sempre le parole giuste nel momento giusto. È senza dubbio l’allenatore migliore assieme all’altro mio coach Brad Gilbert”.

Nel corso dell'incontro, moderato dal nostro Alberto Brandi, si sono commossi rivedendo le immagini della loro carriera. Soprattutto quando scorrevano i filmati delle rispettive induzioni nella Hall of Fame: nel 2004 quella della tennista tedesca (introdotta da un discorso memorabile di Andre) e del 2011 di Agassi con le belle parole spese per il papà Mike, tanto criticato nella biografia "Open".