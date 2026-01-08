Wimbledon, IBM e All England Club rinnovano partnership tecnologica

IBM e l'All England Lawn Tennis Club hanno confermato il proseguimento della loro collaborazione con un nuovo accordo pluriennale, che rinnova la partnership per l'intelligenza artificiale, il cloud e i progetti di trasformazione digitale legati al Torneo di Wimbledon. La collaborazione, attiva da 36 anni - si legge in una nota -, continuerà a introdurre esperienze digitali nuove e migliorate per gli appassionati di tutto il mondo, grazie alle tecnologie avanzate di IBM e alle capacità di AI generativa della piattaforma watsonx. Secondo un recente sondaggio globale condotto da IBM e Morning Consult, l'86% degli appassionati di tennis riconosce il valore delle funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, in particolare per approfondimenti in tempo reale e highlights personalizzati. Dal lancio del sito web di Wimbledon nel 1995 e dell'app mobile nel 2009, fino all'introduzione delle prime funzionalità basate sull'intelligenza artificiale nel 2017, IBM e l'All England Club hanno costantemente ridefinito il modo in cui i fan vivono il torneo. Nel 2025, strumenti come Live Likelihood to Win e Match Chat hanno contribuito a un aumento del 16% del coinvolgimento digitale, con oltre 20 milioni di appassionati che hanno seguito il torneo attraverso le piattaforme ufficiali, in particolare: