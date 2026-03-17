Medvedev vola verso Miami ma perde le valigie: arriva la 'protesta' social del russo

Messo ko da Sinner nella finale agli Indian Wells, Daniil Medvedev ha già la testa agli Atp 1000 di Miami. Il tennista russo ha raggiunto la nota località ma senza le valigie come svelato da lui stesso su X. Il 30enne ha 'protestato' in maniera simpatica chiamando in causa una nota compagnia aerea a stelle e strisce: "Ciao United Airlines… ho bisogno di un piccolo aiuto - si legge -. Ieri ho volato da PSP (è uno scalo della California, ndr) alla Florida e nessuna delle mie valigie è arrivata. Mi servono per giocare nel MiamiOpen… puoi aiutarmi?