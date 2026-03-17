Sci di fondo: CdM, Pellegrino chiude carriera a Lake Placid

La Coppa del Mondo di sci di fondo debutta a Lake Placid per la tappa conclusiva della stagione, un trittico che tra venerdì 20 e domenica 22 marzo proporrà una individuale in tecnica classica, seguite da una sprint ed una mass start in tecnica libera. Quella di Lake Placid sarà anche l'ultima tappa nel massimo circuito della carriera di Federico Pellegrino: il campione valdostano guida la squadra azzurra che sulle nevi dello stato di New York sarà composta da otto atleti. Il tecnico responsabile Markus Cramer ha infatti convocato Pellegrino insieme agli altri protagonisti della staffetta medaglia di bronzo a Milano Cortina 2026, Martino Carollo, Elia Barp e Davide Graz, oltre a Simone Mocellini, Caterina Ganz, Federica Cassol e Iris De Martin Pinter. Il primo atto del trittico statunitense sarà la prova individuale in classico di 10 chilometri che venerdì 20 marzo vedrà partire alle 18 (ora italiana) la sfida femminile seguita alle 20 dalla maschile. Sabato il turno di qualificazione della sprint in tecnica libera è fissato alle 15.30 con le fasi finali a partire dalle 18. Domenica le prove conclusive scatteranno alle 17.30 (gara maschile) e alle 19.30 (femminile), su identica distanza di 20 chilometri.