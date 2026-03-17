Short Track, Fontana: "Il mio corpo può arrivare a Giochi 2030 ma servono stimoli"

"So che fisicamente potrei farcela ma è da vedere se trovo la giusta motivazione". È la risposta di Arianna Fontana, l'atleta azzurra più medagliata di sempre alle Olimpiadi, a chi le chiede della possibilità di continuare a gareggiare fino ai Giochi invernali del 2030, in programma sulle Alpi francesi. "Sto veramente lasciando tutte le porte aperte - spiega Fontana, arrivando all'Università Cattolica di Milano per un evento - perché è stata una stagione lunga, complicata, difficile, pesante. Però mi ha anche dato una nuova consapevolezza, perché a 36 anni il mio corpo ha reagito a tre infortuni importanti in modo veramente inaspettato e incredibile".