BOXE

110 FPI - Roma Boxing Night: stasera alle 22.45 sul 20, 3 titoli in palio

La festa per i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana è un evento da non perdere: due titoli italiani (pesi massimi e medi) e il titolo europeo EBU Silver dei pesi gallo

04 Lug 2026 - 14:05
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Questa sera (sabato 4 luglio) alle 22.45 in differita sul 20 la grande boxe ancora una volta su Mediaset: 110 FPI - Roma Boxing Night è l’evento clou delle celebrazioni per i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana. Tre titoli in palio: i titoli italiani dei pesi massimi e pesi medi e l’europeo EBU Silver dei pesi gallo. Dal PalaTiziano di Roma con la telecronaca di Davide Dezan, Clemente Russo e Niccolò Pavesi, una serata da non perdere.

Nel main event Mauro Forte (22-1, due pareggi) difende la cintura EBU Silver dei pesi gallo dall’assalto della leggenda Vincenzo Picardi (12-1), veterano del ring, 42 anni, già campione italiano ed europeo e bronzo alle olimpiadi di Pechino 2008. Un test difficile e cruciale per Forte, chiamato a confermarsi per mettere nel mirino il Titolo Europeo.

Nel co-main event, Francesco Faraoni (8-1) ottiene una nuova chance per il Titolo italiano dei pesi medi contro Giovanni Rossetti (12-4), già campione nazionale e internazionale, oltre che sfidante alla cintura continentale. Una sfida equilibrata tra due pugili giovani all’anagrafe ma esperti, determinati a conquistarsi un importante step in avanti di carriera.

Roma si prepara a tremare sotto i colpi devastanti dei pesi massimi con la sfida per il titolo italiano tra Antonio Carlesimo (10-0) e il cubano Angelo Morejon (10-0), imbattuti dal record identico. Un altro match dall’esito incerto tra due artisti del KO. La potenza dell’italiano contro la leggiadria della boxe cubana di Morejon, due stili differenti, una sola missione: trovare il colpo del ko.

Niente difesa del titolo mondiale IBO dei pesi leggeri, invece, per Pamela Noutcho. La campionessa avrebbe dovuto affrontare la colombiana Jenny Tulcan che però non ha superato le visite mediche: niente idoneità per il mondiale e match saltato. Pamela Noutcho sarà comunque sul ring per un match (senza titolo in palio) con Mahjouba Oubtil, campionessa italiana dei pesi superleggeri.

L’emozione del presidente della FPI Flavio D’Ambrosi: “Con questo evento vogliamo celebrare ed esaltare i 110 anni della nostra fantastica federazione e soprattutto celebrare la nostra identità, la nostra storia, la nostra gloria e il nostro successo. Vogliamo dare un messaggio forte: la pratica pugilistica è competitiva, ma nello stesso tempo è aperta a tutti, lo dimostriamo durante questa manifestazione con un titolo italiano di paraboxe, con due titoli italiani e una cintura europea”.

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