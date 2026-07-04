110 FPI - Roma Boxing Night: stasera alle 22.45 sul 20, 3 titoli in palio

L’emozione del presidente della FPI Flavio D’Ambrosi: “Con questo evento vogliamo celebrare ed esaltare i 110 anni della nostra fantastica federazione e soprattutto celebrare la nostra identità, la nostra storia, la nostra gloria e il nostro successo. Vogliamo dare un messaggio forte: la pratica pugilistica è competitiva, ma nello stesso tempo è aperta a tutti, lo dimostriamo durante questa manifestazione con un titolo italiano di paraboxe, con due titoli italiani e una cintura europea”.