Zanardi e l'ultimo incidente del 2020: lo scontro con un camion, l'inchiesta e la lunga riabilitazione

Sono due gli incidenti che hanno segnato la vita di Alex Zanardi. Il primo nel 2001, al Lausitzring, scontro che costò al campione emiliano l'amputazione degli arti inferiori al di sotto delle ginocchia. E poi c'è quello più recente che risale al 19 giugno del 2020. Zanardi, in sella alla sua handbike durante una staffetta di beneficenza, perde il controllo in un tratto in discesa della statale 146 nel comune di Pienza (Siena) invadendo l'altra carreggiata e scontrandosi con un camion.