Nuoto: Mcintosh firma nuovo record mondo donne nei 200 m farfalla

Summer McIntosh da record. Ai Trials canadesi la diciannovenne ha, infatti, messo a segno il nuovo record del mondo femminile nei 200 metri farfalla, battendo in 2' e 1,65'' il precedente primato della cinese Liu Zige, risalente addirittura al 2009. Tre volte campionessa alle Olimpiadi di Parigi del 2004, McIntosh ha esultato battendo i pugni in acqua con un sorriso smagliante, mentre esplodeva di gioia. Da tempo puntava a questo record, arrivando - lo scorso anno - a soli 0,18 secondi dal primato.