Caso Schwazer, i legali: "Valutiamo analisi terza provetta"

06 Lug 2026 - 10:26
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Alex Schwazer © italyphotopress

Alex Schwazer © italyphotopress

"Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Schwazer". Lo conferma Gerhard Brandstätter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera.

La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwazer in occasione dei campionati tedeschi di marcia open.

Restano i dubbi sull'utilità dell'analisi dell'urina residuale, che in ogni caso non sarebbe riconosciuta dall'agenzia antidoping: "Bisogna vedere se è tecnicamente possibile e se troviamo qualcuno che lo faccia. Entro le prossime due settimane dovrebbe chiarirsi tutto" spiega ancora Brandstätter.

Difficilmente infatti il controllo potrebbe avvenire in un normale laboratorio antidoping. Più verosimile che il marciatore e il suo staff si appoggeranno a una struttura universitaria.

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