Vela, il Rolex SailGP Championship arriva a New York

Jimmy Spithill, CEO del team, ha commentato: “È stato bellissimo tornare a Bermuda e ritrovare tanti volti amici. È davvero un posto incredibile per regatare con gli F50. Per noi è stato un weekend frustrante: i problemi idraulici accusati nella prima giornata ci hanno costretto a fermarci nelle regate due e tre. Nonostante questo, il team è comunque riuscito a conquistare buoni risultati nelle prove uno e quattro, anche se poi è sempre difficile portare quei punteggi fino in fondo al weekend e restare in lotta per la Final. Siamo fiduciosi di ritrovare il 100% dell’affidabilità della barca a New York e non vediamo l’ora di portare sul fiume Hudson tutto ciò che abbiamo imparato a Bermuda.”