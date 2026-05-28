MotoGP, rinnovato l'accordo con Milestone per il videogioco ufficiale

“Milestone e MotoGP Sports Entertainment Group hanno dato vita a una delle collaborazioni più solide nel mondo dello sport e dell’intrattenimento - ha dichiarato Luisa Bixio, CEO di Milestone - . Dal 2013 abbiamo fatto nostro lo spirito della MotoGP e continueremo a portare con orgoglio il brivido, la passione e l’emozione della MotoGP nelle mani dei giocatori e dei fan di tutto il mondo, contribuendo attivamente alla crescita globale di questo sport”.