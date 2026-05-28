MotoGP, rinnovato l'accordo con Milestone per il videogioco ufficiale

Milestone, leader mondiale nello sviluppo di racing game e publisher del videogioco ufficiale MotoGP, e MotoGP Sports Entertainment Group hanno annunciato oggi un importante rinnovo pluriennale della partnership globale, rafforzando ulteriormente la loro collaborazione di lunga data.
A seguito del recente lancio di MotoGP 26, l'accordo si basa sul successo del franchise e riflette l'impegno condiviso a promuoverne ulteriormente la crescita. La serie ha soddisfatto con successo le esigenze sia dei giocatori appassionati che di quelli occasionali, ottenendo un forte successo commerciale e un ampio riconoscimento da parte dei giocatori, della stampa, dei content creator e dei piloti ufficiali di MotoGP, raggiungendo oltre 18 milioni di giocatori in tutto il mondo.
“Milestone e MotoGP Sports Entertainment Group hanno dato vita a una delle collaborazioni più solide nel mondo dello sport e dell’intrattenimento - ha dichiarato Luisa Bixio, CEO di Milestone - . Dal 2013 abbiamo fatto nostro lo spirito della MotoGP e continueremo a portare con orgoglio il brivido, la passione e l’emozione della MotoGP nelle mani dei giocatori e dei fan di tutto il mondo, contribuendo attivamente alla crescita globale di questo sport”.
Carmelo Ezpeleta, CEO di MotoGP Sports Entertainment Group, ha aggiunto: “Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership con Milestone, che ha svolto un ruolo fondamentale nel portare l'emozione della MotoGP a milioni di appassionati in tutto il mondo. Insieme abbiamo creato un punto di riferimento nel settore dei videogiochi dedicati agli sport motoristici, e questo rinnovo riflette la nostra ambizione comune di continuare ad ampliare la portata di questo sport, coinvolgere un pubblico sempre più vasto e offrire esperienze innovative agli appassionati di tutto il mondo”.
Il rinnovo segna una nuova fase di una collaborazione che ha definito gli standard nel settore dei videogiochi dedicati agli sport motoristici, con entrambe le aziende impegnate a plasmare il futuro dell'esperienza videoludica di MotoGP.