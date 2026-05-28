MotoGp: Martin 'ora sto bene, penso solo al podio del Mugello'

28 Mag 2026 - 14:01
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Jorge Martin © afp

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"Adesso mi sento bene. Nessuna frattura, quindi penso che sia stato un buon test anche per il mio corpo". A parlare delle sue condizioni fisiche è il pilota Aprilia Jorge Martin, secondo in classifica mondiale dietro al suo compagno Marco Bezzecchi, alla vigilia del gran premio d'Italia di Motogp, in programma nel week end al Mugello. Lo spagnolo non è ancora in perfetta forma dopo la brutta caduta nel corso dei test a Barcellona 10 giorni fa: "Penso che sia stata una caduta davvero inutile - ha proseguito lo spagnolo -. Stavo provando alcune piccole parti della moto e ho perso l'anteriore a 200 chilometri orari. Ho una piccola ferita al piede, una lesione ai legamenti, ma sì, spero domani non avere troppi problemi. Intanto voglio smentire la notizia che avrei avuto una commozione cerebrale, niente di tutto questo, se avessi battuto la testa sarei stato il primo a farmi controllare". Poi un commento sulla possibilità che dal prossimo anno i piloti abbiano una sola moto a disposizione, anziché due come adesso: ''Ne ho sentito parlare, ma le voci sono voci. Quindi non sappiamo se saranno vere o no. Onestamente mi piacerebbe averne due, ma non possiamo controllare quello che decideranno. Quindi, se avremo una moto, cercheremo di goderci la gara in quel modo. Adesso mi voglio concentrare sul Mugello, è la prima volta qui per me con Aprilia, conosco l'assetto di base che è davvero ottimo. Mi sento abbastanza fiducioso e spero di poter lottare per un podio, sarebbe fantastico". Quanto alla sicurezza in pista ha sottolineato: ''Penso che la questione verrà discussa dai piloti, ma è molto difficile trovare un accordo perché non si tratta di due opinioni, ma di circa quindici. Mi piacerebbe lavorare su questo, ma non è che io voglia diventare presidente o altro. Spero solo che possiamo essere uniti su questioni davvero importanti come succede in Formula 1 o in altri sport. In Formula 1 non tutti hanno sempre la stessa opinione, ma alla fine vince la maggioranza". 

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