Vela d'altura, debutta il Trofeo Taras 2026 tra Mar Grande e Cheradi

Tra il 18 gennaio e l'1 marzo le acque del Mar Grande e quelle intorno alle Isole Cheradi saranno il campo di gara delle regate della prima edizione del Trofeo Taras 2026 di Vela d'altura dell'alto Jonio. Il Mar Grande sarà lo scenario naturale di un suggestivo spettacolo di vele del quale, in base alle condizioni meteo, sarà possibile vedere le partenze e i giri di boa anche dal Lungomare di Taranto. Il Trofeo Taras 2026 è organizzato da quattro Circoli velici ionici, C.V. Ondabuena, C.V. Alto Jonio, Sporting Club Pulsano e C.V. Azimuth, con la collaborazione della Marina Militare, Sezione Velica di Taranto, nonché della Aps Salpiamo e della Fondazione Museo Dal Mare. La manifestazione si articolerà su quattro regate: la prima è in programma domenica 18 gennaio, con start alle ore 10, mentre le altre sono previste l'1 febbraio, l'1 marzo e, infine, la regata conclusiva il 15 marzo. Le imbarcazioni si sfideranno nelle categorie: Orc regata/crociera - Rating Fiv by Orc, Gran Crociera e monotipo, regatando su un percorso a bastone o costiero, delimitato da boe galleggianti o dalle Isole Cheradi. Le quattro giornate di regata, inserite in un calendario zonale d'Altura della VIII Zona della F.I.V. Puglia, prevedono un massimo di dodici prove complessive, per imbarcazioni classe altura (cabinati oltre gli 8 metri) e classe monotipo J-24.