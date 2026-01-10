Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Vela d'altura, debutta il Trofeo Taras 2026 tra Mar Grande e Cheradi

10 Gen 2026 - 16:54

Tra il 18 gennaio e l'1 marzo le acque del Mar Grande e quelle intorno alle Isole Cheradi saranno il campo di gara delle regate della prima edizione del Trofeo Taras 2026 di Vela d'altura dell'alto Jonio. Il Mar Grande sarà lo scenario naturale di un suggestivo spettacolo di vele del quale, in base alle condizioni meteo, sarà possibile vedere le partenze e i giri di boa anche dal Lungomare di Taranto. Il Trofeo Taras 2026 è organizzato da quattro Circoli velici ionici, C.V. Ondabuena, C.V. Alto Jonio, Sporting Club Pulsano e C.V. Azimuth, con la collaborazione della Marina Militare, Sezione Velica di Taranto, nonché della Aps Salpiamo e della Fondazione Museo Dal Mare. La manifestazione si articolerà su quattro regate: la prima è in programma domenica 18 gennaio, con start alle ore 10, mentre le altre sono previste l'1 febbraio, l'1 marzo e, infine, la regata conclusiva il 15 marzo. Le imbarcazioni si sfideranno nelle categorie: Orc regata/crociera - Rating Fiv by Orc, Gran Crociera e monotipo, regatando su un percorso a bastone o costiero, delimitato da boe galleggianti o dalle Isole Cheradi. Le quattro giornate di regata, inserite in un calendario zonale d'Altura della VIII Zona della F.I.V. Puglia, prevedono un massimo di dodici prove complessive, per imbarcazioni classe altura (cabinati oltre gli 8 metri) e classe monotipo J-24.

Ultimi video

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

I 90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

01:09
3-tre, quante cadute

3-tre, quante cadute

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

I più visti di Altri Sport

Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

Giacomel, a Oberhof la vittoria più triste. Braccia al cielo per l'amico scomparso: "Bakken, questa è per te"

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Il Giro è di Simon Yates

Il Giro è di Simon Yates

Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:52
Milano Cortina, Moffatt: "Soddisfazione per condizioni pista hockey S.Giulia"
16:54
Vela d'altura, debutta il Trofeo Taras 2026 tra Mar Grande e Cheradi
16:42
Snowboard, infinito Fischnaller: vince in Coppa del Mondo a Scuol a 45 anni
15:30
Odermatt vince il gigante di Adelboden e raggiunge Tomba a quota 51 successi
15:10
Pattinaggio di velocità, Italia oro agli europei nel team pursuit