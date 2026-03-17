Nba: Lakers passano a Houston, 10 vittorie di fila per Atlanta
Guidati dal solito Luka Doncic e da LeBron James i Lakers passano a Houston, mentre Atlanta vince contro Orlando, prolungando la sua striscia di vittorie a 10 e chiudendo a 7 quella dei Magic. San Antonio soffre ma passa in casa dei Clippers, privi di Kawhi Leonard, mentre Boston batte Phoenix in volata dopo una grande sfida tra Devin Booker e Jaylen Brown. Golden State ritrova la vittoria a Washington e Portland domina sul campo dei Nets. Di seguito tutti i risultati della notte Nba: Atlanta Hawks-Orlando Magic 124-112; Washington Wizards-Golden State Warriors 117-125; Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers 95-114; Boston Celtics-Phoenix Suns 120-112; Chicago Bulls-Memphis Grizzlies 132-107; New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks 129-111; Houston Rockets-Los Angeles Lakers 92-100; L.A. Clippers-San Antonio Spurs 115-119.