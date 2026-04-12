Vagnozzi: "Sinner incredibile, teniamo tutti ad essere numero 1"

"Ha fatto qualcosa di eccezzionale, non a caso ci era riuscito solo Djokovic. Lui è incredibile anche nei giorni di allenamento, è venuto qui con la giusta attitudine ed è stato fenomenale". Così Simone Vagnozzi commenta la vittoria di Jannik Sinner nel torneo di Montecarlo. "Eravamo fiduciosi, Jannik arrivava giocando un ottimo tennis e le vittorie poi aiutano. Era la prima volta ch c'era vento, ma colpiva meglio rispetto ad Alcaraz in questa settimana e questo ci ha dato una mano", ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport. "Il lavoro fatto con Cahill prima di Indian Wells è stato fondamentale, all'Australian Open anche stava giocando bene ma è stato sfortunato contro Djokovic che ha giocato una grandissima partita", ha ricordato ancora l'allenatore di Sinner. "Loro due si nascondono un po', ma riprendere il numero 1 era una cosa a cui ci teniamo. Ora Alcaraz gioca a Barcellona e ci può stare ci siano altri cambiamenti. Noi ci riposiamo in vista dei prossimi tornei", ha concluso Vagnozzi.