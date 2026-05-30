Giro d'Italia, Caruso: "E' la mia ultima corsa rosa, voglio chiudere con bel ricordo"

"E' il mio ultimo Giro, voglio chiudere così con questo bel ricordo di questo bel Giro". Lo ha detto Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) ai microfoni di Rai Sport dopo l'ottavo posto nella tappa odierna del Giro d'Italia, con arrivo a Piancavallo, che gli ha permesso di chiudere di nuovo nella top ten la corsa rosa. "E' stata una prestazione più che buona, l'ultima settimana è sempre stata il mio punto di forza e poi sono contentissimo per Afonso (Eulalio, la maglia bianca Conad, ndr) - ha aggiunto - Oggi ha combattuto come un leone e abbiamo portato a casa la maglia bianca che era il nostro obiettivo. Siamo entrambi in top ten, è perfetto, meglio di così non si poteva chiedere".