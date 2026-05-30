Giro d'Italia, Caruso: "E' la mia ultima corsa rosa, voglio chiudere con bel ricordo"

30 Mag 2026 - 17:07
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"E' il mio ultimo Giro, voglio chiudere così con questo bel ricordo di questo bel Giro". Lo ha detto Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) ai microfoni di Rai Sport dopo l'ottavo posto nella tappa odierna del Giro d'Italia, con arrivo a Piancavallo, che gli ha permesso di chiudere di nuovo nella top ten la corsa rosa. "E' stata una prestazione più che buona, l'ultima settimana è sempre stata il mio punto di forza e poi sono contentissimo per Afonso (Eulalio, la maglia bianca Conad, ndr) - ha aggiunto - Oggi ha combattuto come un leone e abbiamo portato a casa la maglia bianca che era il nostro obiettivo. Siamo entrambi in top ten, è perfetto, meglio di così non si poteva chiedere".

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