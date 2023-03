A tu per tu con Alex Txikon: "Condizioni pessime sul Manaslu, fino a 45 sottozero"

ALPINISMO

Il quarantunenne alpinista basco ospite di una serata DF Sport/Ferrino venerdì 17 marzo a Brescia

© DF Sport Specialist La primavera è la stagione ideale per "catturare" gli alpinisti più attivi sulla scena internazionale, di ritorno dalle spedizioni invernali ed in faes di preparazione per i progetti dell'estate e del successivo autunno. Ecco perché DF Sport Specialist non si è lasciata sfuggire l'occasione di intercettare Alx Txikon e di presentarlo al pubblico per il prossimo ed ormai imminente episodio del proprio ciclo di incontri “A tu per tu con i grandi dello sport”. Protagonista della serata di venerdì 17 marzo al Centro Commerciale Nuovo Flaminia di Brescia sarà proprio il forte alpinista basco e ambassador Ferrino che poco più due mesi fa (venerdì 6 gennaio) ha raggiunto la vetta del Manaslu, realizzando insieme a cinque compagni di cordata nepalesi la prima ascensione completamente invernale e la seconda nella stagione più fredda dell'ottvava montagna del pianeta.

© Facebook

“Il Manaslu invernale 2023 e altre storie”. Già dal suo… incipit, la serata con il quarantunenne alpinista di Lemoa verte su una doppia linea-guida: l’attività tout court di Alex sulle montagne più alte della Terra ed il focus prima di tutto sull’ottava… della graduatoria - il Manaslu/Kutang appunto - che svetta ad 8163 metri di quota. Una missione che Txikon ha inseguito a lungo nelle ultime stagioni di spedizioni in Asia e che spesso ha condiviso con Simone Moro, con il quale Alex faceva squadra anche quest’anno, prima di essere costretto alla rinuncia da problemi di salute. Proprio insieme all’alpinista bergamasco (e a Muhammad Ali Sadpara, scomparso due anni fa sul K2) Txikon aveva raggiunto nel 2016 il suo primo “ottomila” invernale, in occasione di quella che era stata oltretutto la prima invernale assoluta del Nanga Parbat, di soli trentasette metri più “basso” del Manaslu (ed infatti nono della lista) ma ancora più difficile. Una montagna - il Nanga - sulla quale poi poco meno di quattro anni fa Txikon ed i suoi compagni di spedizione sul K2 – si erano impegnativi a fondo (sacrificando le loro ambizioni personali) nella ricerca di Daniele Nardi e di Tom Ballard, fino alla loro individuazione (purtroppo ormai senza vita) sullo Sperone Mummery del gigante pakistano il 9 marzo del 2019, quattro anni fa di questi giorni.

© Facebook

Tornando al presente, il successo di quest’anno al Manaslu è il coronamento di un sogno per l’alpinista basco che si è innamorato delle invernali, alle quali ha dedicato le ultime stagioni fredde tra Everest e K2. Iniziata come detto con Simone Moro, la spedizione Manaslu 2023 ha visto un cambio di strategia da parte dell’alpinista basco che gli ha permesso di arrivare alla base della montagna già acclimatato per l’alta quota e pronto per sfruttare la prima finestra di tempo favorevole. Txikon e compagni (i nepalesi Tenjen Lama Sherpa, Pasang Nurbu Sherpa, Mingtemba Sherpa, Chhepal Sherpa, Pemba Tasi Sherpa e Gyalu Sherpa) hanno completato ascensione e discesa in meno di sessanta ore, un tempo record per la scalata di un “ottomila” nel… format invernale. Questo il commento di Alex all'impresa realizzata sulla Montagna dello Spirito":

“È stata una delle esperienze più dure e pericolose della mia carriera professionistica e ci ha richiesto una forza fisica e mentale incredibile. Soprattutto nella prima parte la montagna era in condizioni peggiori di quanto pensassi. Le temperature sono scese fino a 45 gradi sottozero, con raffiche di vento a cinquanta chilometri orari. È difficile farsi un'idea di cosa siano queste condizioni: anche l'acqua delle borracce che portavamo tra il petto e la tuta di piumino gelava, una cosa che non mi era mai accaduta prima!".

© Facebook

Al di là del suo valore intrinseco, l’ascensione culminata con successo nel “summit push” del 6 gennaio scorso può essere considerata la “prima invernale” del Manaslu secondo le “regole d’ingaggio” più recenti che (su spinta soprattutto di Simone Moro) tendono a considerare valide come prime invernali le spedizioni iniziate dal 21 dicembre in avanti e non più come nel passato dal primo giorno del mese di dicembre. Secondo questi parametri infatti il recente successo della spedizione basco-nepalese supera l’ascensione realizzata nel 1984 dai polacchi Maciej Berbeka e Ryszard Gajewski: una performance che conserva intatto il proprio valore (considerando i successivi trentotto anni di progresso ad ogni livello) ma iniziata tecnicamente in autunno. A maggior ragione resta da portare a termine il concatenamento invernale del Manaslu e del vicino Pinnacle, la sua anticima che “manca” di soli otto metri la fatidica quota ottomila”. A fissare l’asticella è infatti il successo conseguito da Jerzy Kukuczka e Artur Hajzer (polacchi come Berbeka e Gajewski) nel mese di novembre del 1986.

© Facebook

In questa storica impresa Ferrino è stato al fianco di Alex Txikon e compagni con le tende modello Colle Sud, utilizzate al campo base, le tende d'alta quota Sbowbound 3 per i campi alti, gli zaini della linea Instinct, ultraleggeri e costruiti in Dyneema® Composite Fabric, Cordura® Nylon e rinforzi in SuperFabric®.

La serata “Il Manaslu invernale 2023 e altre storie” è organizzata da DF Sport Specialist e Ferrino, con la presenza di Luca Calvi, nel ruolo di presentatore e traduttore. Il Centro Commerciale Nuovo Flaminia di via Sorelle Ambrosetti (zona sud di Brescia) si trova a soli tre chilometri dal casello Brescia Ovest dell’Autostrada A4 Serenissima.

© DF Sport Specialist

Per partecipare alla serata è gradita la prenotazione: www.df-sportspecialist.it

