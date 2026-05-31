Basket Nba: San Antonio batte Oklahoma in Conference e va alle finali contro New York

31 Mag 2026 - 09:03
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Wembanyama  © afp

Wembanyama  © afp

I San Antonio Spurs, trascinati dalla superstar Victor Wembanyama, si sono qualificati per le finali Nba detronizzando i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 111-103, conquistando così la possibilità di sfidare i New York Knicks per il titolo a partire da mercoledì. Gli Spurs si sono aggiudicati la serie al meglio delle sette partite delle finali di Western Conference per 4-3. Victor Wembanyama è stato nominato mvp di questa fase del campionato. Wembanyama, già miglior difensore della lega in questa stagione e miglior esordiente del 2024, continua a collezionare riconoscimenti individuali a soli 22 anni, alla sua prima esperienza nei playoff. Avrà l'opportunità di affrontare i Knicks in finale per cercare di conquistare il suo primo titolo Nba.

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