Basket Nba: San Antonio batte Oklahoma in Conference e va alle finali contro New York

I San Antonio Spurs, trascinati dalla superstar Victor Wembanyama, si sono qualificati per le finali Nba detronizzando i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 111-103, conquistando così la possibilità di sfidare i New York Knicks per il titolo a partire da mercoledì. Gli Spurs si sono aggiudicati la serie al meglio delle sette partite delle finali di Western Conference per 4-3. Victor Wembanyama è stato nominato mvp di questa fase del campionato. Wembanyama, già miglior difensore della lega in questa stagione e miglior esordiente del 2024, continua a collezionare riconoscimenti individuali a soli 22 anni, alla sua prima esperienza nei playoff. Avrà l'opportunità di affrontare i Knicks in finale per cercare di conquistare il suo primo titolo Nba.