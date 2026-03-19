Udinese, Runjac: "Genoa tappa per raggiungere i 50 punti finali"

19 Mar 2026 - 13:59

"Ci attende una gara intensa, il Genoa gioca in casa con grande energia e ha ottenuto risultati importanti, come la vittoria contro la Roma. Sarà una sfida che richiederà concentrazione e resistenza mentale. Dovremo saper soffrire e dare tutto per portare a casa un risultato positivo prima della pausa. L'approccio alla gara sarà fondamentale". A poche ore dalla trasferta di Marassi (domani l'anticipo di campionato) l'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha fatto il punto in vista della sfida. Sugli infortunati, l'allenatore ha aggiornato sulle condizioni di Bertola, che ha partecipato parzialmente agli allenamenti e potrebbe partire con la squadra, e di Solet, pronto a riprendere il suo ruolo da titolare. Runjaic ha evidenziato la necessità di alzare l'asticella: "Non voglio essere troppo emotivo, ma l'energia e l'approccio saranno decisive. Il Genoa copre bene il campo e ha qualità: in termini di risultati siamo simili e anche il valore dei giocatori è comparabile. Punteremo a un gioco più offensivo e diretto".

Riguardo ai moduli tattici, il tecnico ha confermato la validità del 3-4-2-1, che valorizza le caratteristiche della squadra, pur non escludendo il 3-5-2. Ha sottolineato la crescita del giovane Atta, autore di due gol e cinque assist, e la possibilità di schierarlo in ruoli avanzati. Sull'utilizzo dei giovani, l'allenatore ha spiegato che "Miller, Arizala, Mlacic e altri stanno accumulando esperienza secondo i principi dell'Udinese. L'obiettivo rimane sempre la squadra, con 9 giornate da affrontare e i 50 punti finali ancora possibili. Serviranno concentrazione e impegno massimi". Un passaggio anche su Zaniolo: "E' motivato, lavora costantemente per migliorare ed è un giocatore chiave. Domani spero possa fornire una prestazione importante, utile per lui, in ottica nazionale, e per la squadra".

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