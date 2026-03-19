Udinese, Runjac: "Genoa tappa per raggiungere i 50 punti finali"

"Ci attende una gara intensa, il Genoa gioca in casa con grande energia e ha ottenuto risultati importanti, come la vittoria contro la Roma. Sarà una sfida che richiederà concentrazione e resistenza mentale. Dovremo saper soffrire e dare tutto per portare a casa un risultato positivo prima della pausa. L'approccio alla gara sarà fondamentale". A poche ore dalla trasferta di Marassi (domani l'anticipo di campionato) l'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha fatto il punto in vista della sfida. Sugli infortunati, l'allenatore ha aggiornato sulle condizioni di Bertola, che ha partecipato parzialmente agli allenamenti e potrebbe partire con la squadra, e di Solet, pronto a riprendere il suo ruolo da titolare. Runjaic ha evidenziato la necessità di alzare l'asticella: "Non voglio essere troppo emotivo, ma l'energia e l'approccio saranno decisive. Il Genoa copre bene il campo e ha qualità: in termini di risultati siamo simili e anche il valore dei giocatori è comparabile. Punteremo a un gioco più offensivo e diretto".