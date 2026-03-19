Nba: i Lakers ancora a segno, 11/o successo di fila per Atlanta

19 Mar 2026 - 09:42

I Lakers continuano a vincere. Il quintetto californiano si è assicurato la settima vittoria consecutiva in Nb contro i Rockets grazie alla coppia Luka Doncic-LeBron James. Il primo ha messo a segno 40 punti e the King ne ha aggiunti 30, guidando i gialloviola al successo per 124-116 a Houston, allungando così la striscia vincente. "Ha fatto la differenza con tiri decisivi nei momenti cruciali", ha detto LeBron, elogiando il suo compagno di squadra sloveno. "Lo ha fatto per tutta la stagione ed è in un ottimo momento di forma dall'inizio del campionato; noi cerchiamo solo di supportarlo", ha aggiunto. Per i Rockets, Kevin Durant ha chiuso con 18 punti. In classifica, i Lakers, terzi nella Western Conference, hanno un buon margine per assicurarsi un posto nei playoff. E non si ferma la corsa di Atlanta che supera i Mavericks (135-120), conquistando l'undicesima vittoria consecutiva. CJ McCollum ha guidato gli Hawks con 24 punti, supportato da Jalen Johnson, che ha sfiorato la tripla doppia (17 punti, 11 assist, 9 rimbalzi). Per Dallas è l'undicesima sconfitta in 13 partite e scivola al 13/o posto a Ovest. Atlanta è invece all'8/o posto. Successo per i Raptors che hanno superato i Bulls a Chicago (139-109) conquistando la loro terza vittoria di fila. Gli Oklahoma City Thunder hanno travolto i Brooklyn Nets (121-92) a New York, estendendo la loro striscia vincente a 10 partite: Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 20 punti e Jared McCain ne ha aggiunti 26. Jaylen Brown con 32 punti trascina Boston alla vittoria su Golden State 120-99, in Indiana Portland batte i Pacers 127-119. Monnesota travolge gli Utah Jazz (ancora senza Anthony Edwards). Cadono i Clippers a New Orleans 124-109 e Denver a Memphis 125-118.

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