Milano Cortina: rubati gli snowboard al campione paralimpico azzurro Emanuel Perathoner

Disavventura per Emanuel Perathoner, campione paralimpico nello snowboard cross e nel banked slalom a Milano Cortina 2026, che su Instagram ha denunciato il furto di due tavole. "Venerdì 13 marzo, durante la premiazione della gara di Banked Slalom alle Paralimpiadi a Cortina, presso l'impianto Socrepes, qualcuno ha rubato due delle mie tavole Apex (colore grigio e nero) con attacchi Union modello Atlas FC - scrive - Le tavole sono riconoscibili perché hanno un numero di serie, mentre gli attacchi sono pezzi molto rari: uno grigio e viola (edizione limitata) e l'altro giallo e nero (uno di soli due esemplari esistenti al mondo). Se qualcuno le ha viste o ha qualsiasi informazione, vi prego di contattarmi".