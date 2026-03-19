F1, Antonelli: "Successo non cambierà Kimi, resterò me stesso"

19 Mar 2026 - 15:20

"Cercherò sempre di restare me stesso, è il mio modo di essere. Non mi vedrei come un altra persona e non ho intenzione a seconda del successo che avrò e che spero di avere in futuro. Il Kimi è la persona che sono e alla quale vorrei restare legato a vita". Lo dice il pilota Kimi Antonelli a 'tutti convocati' su Radio 24. "Tagliatelle o Gramigna? Entrambe, ma dopo la Cina mi sono fatto un bel piatto di gramigna e me la sono goduta", ha aggiunto il pilota italiano della Mercedes. "Sicuramente quest'anno l'uso della batteria può fare la differenza, per difenderti, per attaccare, alla fine le basi che acquisisci gà dai tempi del kart te le porti per tutta la carriera. Come fare bagarre, come difenderti, come pianificare un sorpasso, anche se la macchina è diversa le basi sono quelle. Con la batteria devi essere molto aperto di mente, devi essere quasi un Maverick su cosa pensi. La batteria può fare una differenza, puoi sorpassare addirittura in posti dove non pensi sia possibile", ha aggiunto Antonelli. 

E ancora: "Ho avuto la fortuna di entrare in Mercedes nel 2012, avevo appena 12 anni, sono cresciuto in Mercedes, anche l'anno scorso entrare subito in Mercedes è stato un grande step ma il fatto che conoscessi tutti i memrbi l'ha resa più facile. Me la sto godendo con loro, è come se fossero una seconda famiglia, anche con Bono. Al momento sta andando alla grande. Sono grato di tutta la fiducia che mi hanno dato, anche del rapporto che abbiamo. Non vedo l'ora di continuare quest'anno e di vedere cosa riusciremo a fare insieme".

Ultimi video

01:39
Indian Wells si accende

Indian Wells si accende

00:31
DICH SINNER SU MIAMI DICH

Sinner: "Momento buono per me, Miami mi era mancata"

01:30
Sinner torna a vincere

Sinner torna a vincere

01:05
Sinner si gode il momento

Sinner si gode il momento

01:19
Vittoria a Indian Wells, quando Sinner può tornare numero uno

Vittoria a Indian Wells, quando Sinner può tornare numero uno

01:21
La lunga sfida di Sinner

La lunga sfida di Sinner

02:05
Volley, Civitanova c'è

Volley, Civitanova c'è

02:01
L'eredità olimpica

L'eredità olimpica

01:16
Indian Wells, Sinner sfida Zverev

Indian Wells, Sinner sfida Zverev

03:21
13 SRV TUTTI PAZZI PER IL BASEBALL OK

Tutti pazzi per l'Italbaseball tra caffè e... Juventus

00:59
hockey

Hockey Pista, lo spettacolo della Coppa Italia a Trissino

01:31
Alcaraz non perdona

Alcaraz non perdona

01:24
MCH BASEBALL ITALIA VS MESSICO MCH

L'Italia del baseball vola ai quarti con super Pasquantino e l'immancabile caffè

01:36
MCH BASEBALL VITTORIA ITALIA MCH

L'Italia del baseball scrive la storia: battuti gli Usa dei "pro"

03:30
Bonicelli tedoforo

Bonicelli tedoforo

01:39
Indian Wells si accende

Indian Wells si accende

I più visti di Altri Sport

L'Italbaseball sfida il Venezuela per un sogno: "Festeggeremo solo quando avremo finito"

Vittoria a Indian Wells, quando Sinner può tornare numero uno

Vittoria a Indian Wells, quando Sinner può tornare numero uno

Sfuma il sogno mondiale dell'Italia del baseball: azzurri battuti 4-2 dal Venezuela a Miami

13 SRV TUTTI PAZZI PER IL BASEBALL OK

Tutti pazzi per l'Italbaseball tra caffè e... Juventus

Italbaseball da sogno! Gli azzurri battono anche Portorico e fanno la storia: è semifinale

50) New Orleans Saints (NFL): 2,08 miliardi di dollari

Le 50 squadre più ricche al mondo secondo Forbes

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:20
F1, Antonelli: "Successo non cambierà Kimi, resterò me stesso"
13:59
Udinese, Runjac: "Genoa tappa per raggiungere i 50 punti finali"
11:03
Milano Cortina: rubati gli snowboard al campione paralimpico azzurro Emanuel Perathoner
09:42
Nba: i Lakers ancora a segno, 11/o successo di fila per Atlanta
 9) MUSETTI – 28.896
23:14
Musetti salta l'Atp Miami per un affaticamento al braccio: tornerà sulla terra rossa