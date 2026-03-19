F1, Antonelli: "Successo non cambierà Kimi, resterò me stesso"

"Cercherò sempre di restare me stesso, è il mio modo di essere. Non mi vedrei come un altra persona e non ho intenzione a seconda del successo che avrò e che spero di avere in futuro. Il Kimi è la persona che sono e alla quale vorrei restare legato a vita". Lo dice il pilota Kimi Antonelli a 'tutti convocati' su Radio 24. "Tagliatelle o Gramigna? Entrambe, ma dopo la Cina mi sono fatto un bel piatto di gramigna e me la sono goduta", ha aggiunto il pilota italiano della Mercedes. "Sicuramente quest'anno l'uso della batteria può fare la differenza, per difenderti, per attaccare, alla fine le basi che acquisisci gà dai tempi del kart te le porti per tutta la carriera. Come fare bagarre, come difenderti, come pianificare un sorpasso, anche se la macchina è diversa le basi sono quelle. Con la batteria devi essere molto aperto di mente, devi essere quasi un Maverick su cosa pensi. La batteria può fare una differenza, puoi sorpassare addirittura in posti dove non pensi sia possibile", ha aggiunto Antonelli.