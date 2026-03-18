Musetti salta l'Atp Miami per un affaticamento al braccio: tornerà sulla terra rossa

Lorenzo Musetti non giocherà il Masters 1000 di Miami. Il numero 5 al mondo, che in Florida sarebbe stato testa di serie numero 4 per l’assenza di Djokovic, era tornato a Indian Wells dopo l’infortunio allo psoas della gamba destra sofferto a Melbourne (quando era avanti due set a zero con Nole), ma durante l'allenamento avrebbe sentito un fastidio al braccio destro e dopo un controllo medico si è deciso che sarebbe stato meglio non forzare. Lorenzo era già a Miami e nella giornata di martedì si era allenato con l'amico Flavio Cobolli: "Voglio ritrovare le sensazioni migliori" aveva detto, ma evidentemente dovrà aspettare e lavorare ancora. Il toscano rientrerà oggi a casa a Monaco e, dopo qualche giorno di riposo, inizierà a preparare la parte di stagione a lui più favorevole, quella sulla terra rossa. Nei prossimi mesi, infatti, dovrà difendere gli ottimi risultati dello scorso anno, con la finale a Monte-Carlo e le semifinali a Madrid, Roma e Roland Garros.