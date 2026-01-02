Logo SportMediaset

Tennis, Paolini: "2025 positivo, spero mantenere livello e migliorare"

02 Gen 2026 - 14:08

"Il 2025 è stato un altro anno positivo: spero di poter portare quell'esperienza in questa stagione e cercare di mantenere il livello per migliorare il mio gioco. Questo è l'obiettivo". A dirlo è Jasmine Paolini a Supertennis, nel media day italiano della United Cup australiana. "Mi sto divertendo, come dico sempre, a giocare a questo livello - aggiunge - Spero che sarà un'altra buona stagione. Farò del mio meglio per provarci". Per la numero uno azzurra lo spirito di squadra è importante in tornei come questo: "Ci divertiamo insieme anche fuori dal campo. Molti di noi hanno già giocato la United Cup: ci piace questa competizione - ha proseguito Paolini - Ci piace migliorare. Ovviamente, alla fine della giornata devi scendere in campo e giocare bene per cercare di disputare una buona competizione. Quindi penso che siano entrambe le cose. Forse alcuni anni fa sentivo più pressione giocando in squadra: non riuscivo a giocare bene in Billie Jean King Cup. Poi mi sono rilassata di più e spero che continui così. Penso che alla fine devi scendere in campo e cercare di giocare prima di tutto per te stessa, cercando di dare tutto quello che puoi. Poi, naturalmente, la tua squadra può spingerti nei momenti difficili". E conclude: "Anche il pubblico può aiutarti. Ma la prima cosa è sentirsi a proprio agio in campo". 

