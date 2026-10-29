1 di 64
© L. D'Addario-F. Ratti/A. Beltrame-A. Valenti (agbvideo.com)
© L. D'Addario-F. Ratti/A. Beltrame-A. Valenti (agbvideo.com)
© L. D'Addario-F. Ratti/A. Beltrame-A. Valenti (agbvideo.com)

© L. D'Addario-F. Ratti/A. Beltrame-A. Valenti (agbvideo.com)

© L. D'Addario-F. Ratti/A. Beltrame-A. Valenti (agbvideo.com)

ALPINISMO

Dal Triglav al Mongioie: la Grande Traversata delle Alpi di Lorenzo D'Addario e Francesco Ratti

Un tuffo nel Mar Ligure ha salutato la conclusione della straordinaria avventura delle due Guide Alpine lungo la catena montuosa

di Stefano Gatti
29 Ott 2026 - 18:48
64 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Dopo sessantuno giorni, duemilaquattrocento chilometri percorsi in bicicletta e ventitré salite su alcune delle cime più importanti dell'intera catena, è giunto al suo epilogo ad Albenga (sulla costa del Mar Ligure) il progetto della Grande Traversata delle Alpi, l'avventura umana e alpinistica sulle orme di Patrick Berhault ad opera delle Guide Alpine Lorenzo D’Addario e Francesco Ratti. Una lunga cavalcata tra le Alpi in trasformazione. Un viaggio etico, tecnico e umano che ha ripercorso il solco della storica traversata realizzata da Patrick Berhault tra l'autunno del 2000 e la primavera del 2001, collegando le pareti e i massicci più celebri dell'arco alpino senza mai ricorrere a mezzi a motore, facendo unico affidamento sulle proprie gambe e sui pedali della bicicletta.

alpinismo
grande
traversata
alpi
lorenzo
francesco ratti

Ultimi video

02:40:17
Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

00:47
MCH DARDERI KO CONTRO PAUL MCH

Vienna, il pesante ko di Darderi: doppio 6-1 da Tommy Paul

02:03
MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

00:33
DICH MUSETTI POST TIAFOE 28/10 DICH

Musetti: "Ero molto concentrato e questo ha fatto la differenza"

01:03
Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

02:21
Violenza a Portici, stabile il tifoso in coma

Violenza a Portici, stabile il tifoso in coma

02:15
Due anni fa la scomparsa di Matilde Lorenzi

Due anni fa la scomparsa di Matilde Lorenzi

00:15
MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

00:43
MCH MEDVEDEV KAZAKO MCH

Medvedev col vestito tipico kazako è uno show da non perdere

01:45
A Conegliano la Supercoppa

A Conegliano la Supercoppa

01:44
Touchdown per i Pittsburgh Steelers

Touchdown per i Pittsburgh Steelers

01:18
Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

00:50
Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

00:57
Primo field goal per gli Steelers

Primo field goal per gli Steelers

03:37
Gli inni nazionali prima del match

Gli inni nazionali prima del match

02:40:17
Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

I più visti di Altri Sport

MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

MCH DARDERI KO CONTRO PAUL MCH

Vienna, il pesante ko di Darderi: doppio 6-1 da Tommy Paul

DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

Red Bull Bridge Bars: van Tonder attraversa 600 barre sospese sotto il ponte Bloukrans

Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

Lo sport spagnolo in lutto: tra le vittime di Urda c’è anche Julieta Gallego, aveva 24 anni