Dal Triglav al Mongioie: la Grande Traversata delle Alpi di Lorenzo D'Addario e Francesco Ratti

Dopo sessantuno giorni, duemilaquattrocento chilometri percorsi in bicicletta e ventitré salite su alcune delle cime più importanti dell'intera catena, è giunto al suo epilogo ad Albenga (sulla costa del Mar Ligure) il progetto della Grande Traversata delle Alpi, l'avventura umana e alpinistica sulle orme di Patrick Berhault ad opera delle Guide Alpine Lorenzo D’Addario e Francesco Ratti. Una lunga cavalcata tra le Alpi in trasformazione. Un viaggio etico, tecnico e umano che ha ripercorso il solco della storica traversata realizzata da Patrick Berhault tra l'autunno del 2000 e la primavera del 2001, collegando le pareti e i massicci più celebri dell'arco alpino senza mai ricorrere a mezzi a motore, facendo unico affidamento sulle proprie gambe e sui pedali della bicicletta.