Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

Al via l'evento ideato nell'ambito del percorso di avvicinamento alle Nitto ATP Finals

24 Ott 2026 - 15:57
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Piazza Piemonte torna ad aprirsi allo sport. Con l’inaugurazione della tappa di “Tennis in Città 2026”, l’area antistante il Grattacielo della Regione ospita due giornate interamente dedicate al movimento, all’inclusione e al coinvolgimento dei cittadini, nell’ambito del percorso di avvicinamento alle Nitto ATP Finals.

A dare il via ufficiale alla manifestazione è stato l’assessore regionale Andrea Tronzano, che ha salutato i tanti appassionati, bambini e famiglie presenti. Per l’intero fine settimana, la piazza ospita un campo da tennis e quattro postazioni da tennistavolo, allestiti per offrire a chiunque la possibilità di cimentarsi gratuitamente con racchetta e pallina, affiancati da maestri e tecnici federali pronti a guidare partecipanti di ogni età e livello.

© FITP

© FITP

A rendere ancora più prestigioso l'appuntamento è l'arrivo del trofeo delle Nitto ATP Finals. Il riconoscimento, simbolo del grande tennis mondiale, è esposto all'interno della Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione, dove resterà visibile al pubblico a ingresso libero e gratuito sabato e domenica, con orario continuato dalle 9.00 alle 18.00.

«Il Grattacielo e piazza Piemonte rappresentano la casa di tutti i cittadini, un luogo in cui lo sport diventa occasione spontanea di aggregazione e socialità – sottolinea l’assessore Andrea Tronzano –. Portare le discipline da racchetta direttamente tra le persone significa promuovere stili di vita sani e diffondere cultura sportiva, permettendo ai più giovani di avvicinarsi a queste attività in un clima di vera condivisione. Poter ammirare da vicino il trofeo delle Nitto ATP Finals è un’emozione che regala a Torino e al Piemonte l’atmosfera delle grandi sfide internazionali».
 

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