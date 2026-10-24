Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

A dare il via ufficiale alla manifestazione è stato l’assessore regionale Andrea Tronzano, che ha salutato i tanti appassionati, bambini e famiglie presenti. Per l’intero fine settimana, la piazza ospita un campo da tennis e quattro postazioni da tennistavolo, allestiti per offrire a chiunque la possibilità di cimentarsi gratuitamente con racchetta e pallina, affiancati da maestri e tecnici federali pronti a guidare partecipanti di ogni età e livello.