TENNIS

Tennis, Ferrero strizza l'occhio a Sinner: "Gli spagnoli si arrabbierebbero ma se si presentasse un'opportunità così..."

L'ex coach di Alcaraz ad 'As': "Nessuno sgarbo a Carlos"

21 Ott 2026 - 12:56
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"Sinner è un giocatore spettacolare. Credo che abbia già dimostrato che, quando è al massimo della forma, sia molto difficile da battere. Capisco che gli spagnoli potrebbero essere infastiditi da un'eventuale collaborazione perché potrebbero vederlo come uno sgarbo contro Carlos. Io sto cercando di crescere come allenatore e, se si presentasse un'opportunità di questa portata, credo che la gente dovrebbe capirlo". Juan Carlos Ferrero ha annunciato il ritorno nel circuito professionistico di tennis per la stagione 2027 e subito il suo nome è stato accostato all'azzurro, anche per l'incertezza del futuro di Darren Cahill, che non ha ancora sciolto le riserve sulla sua permanenza nello staff dell'altoatesino. Dal canto suo il coach spagnolo non respinge le voci, anzi... "Magari troverei comunque le motivazioni per allenare nuovamente un ragazzo di 16-17 anni, ma per il momento propendo per un tennista già nel circuito e con le idee chiare - ha detto ancora in un'intervista ad 'As' - Che sia Sinner o un altro giocatore, per forza di cosa ci si troverà contro qualcuno".

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