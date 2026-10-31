Sinner, addio a Cahill? Il coach zittisce i rumors e allontana l'ombra di Norman

Darren Cahill e Jannik Sinner ancora insieme? Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le speculazioni intorno al team del tennista azzurro. In particolare sul futuro del super coach australiano: il rapporto lavorativo tra Cahill e Sinner sarebbe arrivato al suo naturale termine, con Jannik già pronto a sostituirlo con un altro grande ex come Magnus Norman, che in passato ha affiancato campioni del calibro di Stan Wawrinka. Voci che, se possibile, si sono addirittura intensificate negli ultimi giorni con l'avvistamento dello svedese a Monte Carlo, il quartier generale da cui Sinner sta preparando il ritorno sul circuito.