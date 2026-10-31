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Sinner, addio a Cahill? Il coach zittisce i rumors e allontana l'ombra di Norman

L'australiano ha postato una storia durante una sessione di allenamento in palestra con Jannik e il resto del team. Messaggio per il super coach svedese?

31 Ott 2026 - 11:58
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Darren Cahill e Jannik Sinner ancora insieme? Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le speculazioni intorno al team del tennista azzurro. In particolare sul futuro del super coach australiano: il rapporto lavorativo tra Cahill e Sinner sarebbe arrivato al suo naturale termine, con Jannik già pronto a sostituirlo con un altro grande ex come Magnus Norman, che in passato ha affiancato campioni del calibro di Stan Wawrinka. Voci che, se possibile, si sono addirittura intensificate negli ultimi giorni con l'avvistamento dello svedese a Monte Carlo, il quartier generale da cui Sinner sta preparando il ritorno sul circuito.

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Chiacchiere che, forse, Cahill ha voluto silenziare. L'australiano ha postato una storia su Instagram per documentare il lavoro in palestra con Jannik. Lo scatto ritrae Sinner sdraiato a terra alle prese con esercizi mentre il resto del team lo osserva con un sorriso, sottolineato anche dalla caption: "Il duro lavoro continua, per alcuni", il commento scelto da Cahill che non è nuovo a questi indizi social.

© instagram

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Qualche settimana fa, quando già si parlava della fine del suo rapporto con il numero uno azzurro, Darren aveva postato una foto dal green dei campi da golf. A catturare l'attenzione in quel caso era stato un dettaglio particolare: il pupazzetto di una volpe, il simbolo di Sinner, appoggiato sopra la borsa con le mazze. Tra rebus e post Instagram, il futuro di Cahill è tutt'altro che definito. 

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