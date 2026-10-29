Lo sport spagnolo in lutto: tra le vittime di Urda c’è anche Julieta Gallego, aveva 24 anni

Il mondo dell'atletica leggera spagnola e l'intera comunità sportiva sono in lutto per la scomparsa di Julieta Gallego, giovane saltatrice in lungo di 24 anni, rimasta vittima del devastante impatto tra due treni ad alta velocità avvenuto mercoledì a Urda, nella provincia di Toledo, che ha causato un bilancio di 68 vittime.
La tragica notizia è stata confermata dall'AD Sprint, il club di Madrid per cui la ragazza tesserava e gareggiava regolarmente nei campionati nazionali. Attraverso un messaggio commosso condiviso su Instagram, la società ha voluto ricordarla con queste parole: "Oggi è un giorno molto triste per tutta la famiglia dell'AD Sprint. Salutiamo la nostra atleta Julieta Gallego... Tutto il club ha il cuore spezzato e vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici, ai compagni... Farai sempre parte della nostra famiglia Sprint. Riposa in pace".
Anche i vertici dello sport nazionale hanno voluto stringersi attorno ai cari della giovane. Raúl Chapado, presidente della Federazione Atletica Spagnola (RFEA), ha espresso profondo dolore dichiarando: "Ci sono colpi che feriscono nel profondo la famiglia dell'atletica. Oggi lo sport piange la scomparsa di Julieta, una vita davanti che si spegne ingiustamente... L'atletica spagnola abbraccia l'anima di Julieta e l'immenso dolore della sua famiglia".
In segno di raccoglimento e rispetto, l'AD Sprint ha annunciato che osserverà un minuto di silenzio in memoria di Julieta e di tutte le persone coinvolte nel disastro ferroviario. Questa iniziativa di cordoglio potrebbe presto essere estesa dalla Federazione a tutte le manifestazioni sportive in programma nel Paese durante il fine settimana.