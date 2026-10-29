Lo sport spagnolo in lutto: tra le vittime di Urda c’è anche Julieta Gallego, aveva 24 anni

La tragica notizia è stata confermata dall'AD Sprint, il club di Madrid per cui la ragazza tesserava e gareggiava regolarmente nei campionati nazionali. Attraverso un messaggio commosso condiviso su Instagram, la società ha voluto ricordarla con queste parole: "Oggi è un giorno molto triste per tutta la famiglia dell'AD Sprint. Salutiamo la nostra atleta Julieta Gallego... Tutto il club ha il cuore spezzato e vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici, ai compagni... Farai sempre parte della nostra famiglia Sprint. Riposa in pace".