Atletica, addio a Ciara Mageean: nel 2024 campionessa europea dei 1500m a Roma

01 Nov 2026 - 12:32
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Aveva vinto la medaglia d'oro nei 1500 metri agli Europei di Roma 2024. Se n'è andata a soli 34 anni una delle migliori specialiste del mezzofondo europeo, l'irlandese Ciara Mageean. "Alle 6.30 di questa mattina, Ciara ha perso la sua battaglia contro il cancro, circondata da tutti i suoi cari", è l'annuncio comparso sui profili social dell'atleta, che aveva reso nota la sua malattia nel luglio del 2025 e aveva raccontato la sua nuova vita nel libro 'My Greatest Race'. Agli Europei della Capitale, Mageean ha conquistato il maggior successo della propria carriera, completando la collezione di medaglie continentali dopo i bronzi di Amsterdam 2016 e Glasgow 2019, e l'argento di Monaco di Baviera nel 2022. Profondamente colpito dalla notizia, il presidente Fidal Stefano Mei, "interpretando il sentimento del Consiglio Federale e di tutta l'atletica italiana, porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Ciara Mageean e alla Federazione irlandese di atletica".

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