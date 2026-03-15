Tennis, Alcaraz: "Deluso, stanco di avere sempre bersaglio sulla schiena"

"L'unica cosa che mi stanca un po' è avere sempre un bersaglio sulla schiena". Lo ha detto un deluso Carlos Alcaraz dopo la sconfitta contro Daniil Medvedev in semifinale a Indian Wells. "Devo prendere anche i lati positivi da questa sconfitta: ho mostrato ai miei avversari che, se vogliono battermi devono giocare al loro livello migliore. Ma quando giocano a questo livello, non è una sensazione così bella - ha ammesso - Devo semplicemente accettarlo e andare avanti, e da ora in poi sapere che tutti giocheranno così contro di me, e devo essere pronto a questo. Dopo tutto, ho capito anche che devo giocare per me, per la mia squadra e per le persone a me vicine. Non penso che devo vincere per forza. Si tratta solo di inseguire i miei obiettivi, di provare a raggiungere quello che mi sono prefissato prima di ogni torneo".