Nba: super Doncic trascina ancora i Lakers, ok Boston e San Antonio

Sette le partite disputate nella notte NBA, con il clou nella sfida vinta dai Los Angeles Lakers per 127-125 sui Denver Nuggets dopo un supplementare. Gara decisa da una magia di Luka Doncic a meno di un secondo dalla fine del supplementare, per il fuoriclasse sloveno tripla doppia da 30 punti, 13 assist e 11 rimbalzi, mentre Austin Reaves mette a referto 32 punti. A Denver non basta un fantastico Nikola Jokic, anche lui in tripla doppia con 24 punti, 16 rimbalzi e 14 assist. Il solito Victor Wembanyama segna 32 punti, con 12 rimbalzi e 8 assist nella vittoria dei San Antonio Spurs per 115-102 contro gli Charlotte Hornets. Dopo due sconfitte consecutive i Boston Celtics tornano alla vittoria contro i derelitti Washinton Wizards per 111-100. Jayson Tatum mette a referto 20 punti, 14 rimbalzi e 7 assist. Settima vittoria di fila per gli Orlando Magic, che interrompono la striscia positiva dei Miami Heat per 121-117 grazie ad un i Paolo Banchero da 27 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Non è entrato Simone Fontecchio. Una tripla doppia di Russell Westbrook, che firma 12 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, trascina i Sacramento Kings al successo per 118-109 sul campo dei Los Angeles Clippers. Vincono anche i Philadelphia 76ers contro i Brooklyn Nets per 104-97 e gli Atlanta Hawks per 122-99 sui Milwaukee Bucks.