Sci: Schiffrin vince anche lo slalom di Aare, successo numero 109 in carriera

15 Mar 2026 - 13:48
© Getty Images

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Mikaela Shiffrin ha vinto anche lo slalom speciale di Aare. E' la sua vittoria n.109 e la 73esima in speciale. Seconda la tedesca di 22 anni Emma Aicher e sempre in corsa contro la statunitense per la coppa del mondo. Terza la svizzera Wendy Holdener, mentre per Italia ha tre azzurre in classifica. La migliore è Lara Della Mea, 12/a, poi ci sono la 21enne Emilia Mondinelli, 17/a, e Giulia Valleriani, 26/a. Ora, da sabato prossimo, si va alle Finali di Lillehammer per le ultime quattro gare della stagione e con le ragazze jet italiane più che mai sulla cresta dell'onda: Sofia Goggia può vincere la coppa di superG e Laura Pirovano quella di discesa. Ma sarà soprattutto scontro per la conquista della coppa del mondo tra l'eccezionale slalomista Shiffrin e la tedesca Aicher, una grande polivalente che può far punti in tutte le discipline. Shiffrin ha 1.286 punti e Aicher ne ha 1.146, quando ce ne sono a disposizione 400.

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