F1, Fisichella incorona Antonelli: "Primo successo di tanti, lui può giocarsi il titolo"

La Formula 1 si tinge nuovamente d'azzurro. A riportare al successo l'Italia, 20 anni dopo la vittoria di Giancarlo Fisichella in Malesia, ci ha pensato Kimi Antonelli con la Mercedes, trionfatore nel GP di Cina. Un successo che Fisichella accoglie con gioia: "Sono felice perché, dopo 20 anni che un italiano non vinceva, Kimi si è meritato questo successo che spero sia solo il primo di tanti. Ha la possibilità di poterne vincere altre perché al momento lui e George Russell con la Mercedes sono di un'altra categoria", ha detto al telefono con l'ANSA. "Kimi già pronto per vincere il mondiale? Si, vista la macchina e visto ciò che ha fatto in qualifica e in gara. Se riesce a mettersi davanti a Russell e a metterlo in difficoltà mentalmente, sicuramente può farcela - il parere di Fisicgella -, se le cose vanno bene può lottare per il mondiale. Deve andare in macchina sapendo che se arriva dietro il suo compagno di squadra non succede nulla, ma deve sfruttare ogni occasione", le parole dell'ex Ferrari e Renault.