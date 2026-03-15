F1, Verstappen: "Bravo Antonelli, per me weekend molto impegnativo"

"È stato un weekend molto impegnativo per noi nel complesso. Purtroppo oggi abbiamo dovuto ritirarci dalla gara a causa di un problema al sistema di raffreddamento dell'ERS, cosa che non ci piace affatto. Abbiamo riscontrato gli stessi problemi che avevamo a Melbourne: abbiamo avuto un forte degrado e continuavamo a faticare con il ritmo e il grip". Così un deluso Max Verstappen commenta il suo ritiro con la Red Bull nel Gran Premio di Cina di F1. "Abbiamo provato una procedura diversa per migliorare la partenza, ma abbiamo avuto un problema simile e abbiamo perso diverse posizioni all'inizio, finendo in fondo alla griglia. Ci sono diverse cose che dobbiamo analizzare e da cui dobbiamo imparare per migliorare le prestazioni complessive della vettura. Non siamo dove vorremmo essere e questo è un aspetto che esamineremo nel dettaglio prima del Giappone", ha aggiunto il pilota olandese.