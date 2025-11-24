Logo SportMediaset

MMA

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Il campione irlandese sui social: "Sotto sbornia per 36 ore, quando mi sono svegliato ero di nuovo me stesso"

di Andrea Ghislandi
24 Nov 2025 - 16:33
Conor McGregor ha raccontato sui social di come un trattamento a base di ibocaina, una sostanza psichedelica utilizzata per curare le dipendenze, gli abbia salvato la vita e lo abbia reso un uomo nuovo. Il celebre lottatore Ufc, che non combatte dal 2021, si sposerà a Roma entro la fine dell'anno con la sua storica compagna ma negli ultimi anni ha fatto parlare di sé soprattutto per il suo comportamento sopra le righe. 

McGregor, che quest'anno ha dovuto affrontare accuse di stupro in Irlanda e di violenza sessuale in Florida, ha fatto queste straordinarie rivelazioni in un post sui social media domenica pomeriggio. ""Ehi ragazzi, sono tornato. Ho avuto la fortuna di incontrare i medici più lungimiranti della Stanford University e di sottopormi a una serie di trattamenti per affrontare un trauma - ha scritto il 37enne atleta di arti marziali miste - È stato incredibile, intenso e assolutamente illuminante. Mi è stato mostrato cosa sarebbe stata la mia morte, quanto presto sarebbe avvenuta e come avrebbe avuto un impatto sui miei figli. Mi guardavo dall'alto mentre accadeva, e poi guardavo fuori dalla bara".

Nel corso del trattamento, McGregor ha raccontato di avere avuto esperienze visive: "Dio è poi venuto da me nella Santissima Trinità. Egli è POTENTE! Gesù, suo figlio. Maria, sua Madre. Gli Arcangeli. Tutti presenti in cielo. Mi è stata mostrata la luce. Gesù è sceso dai gradini di marmo bianco del cielo e mi ha unto con una corona. Sono stato salvato! Il mio cervello. Il mio cuore. La mia anima. Guarito!"

Poi, il controverso lottatore ha raccontato la sua esperienza: "Sono andato a Tijuana, in Messico, e mi sono sottoposto a un trattamento con Ibogaina presso AMBIO. Guardate il documentario Netflix appena uscito intitolato "In Waves and War", perché è esattamente il posto in cui sono stato. Sono stato sotto sbornia per 36 ore prima di riuscire finalmente a riposare. Quando mi sono svegliato ero di nuovo me stesso. L'esperienza più illuminante e incantevole che abbia mai vissuto. Questo trattamento vale il suo peso in ORO! È molto, molto duro, ma mi ha assolutamente salvato la vita e, a sua volta, ha salvato la mia famiglia. Grazie per la vostra ispirazione, motivazione, incoraggiamento, auguri, supporto e, soprattutto, per le vostre preghiere! HANNO FUNZIONATO!".

MCGregor, che lo scorso ottobre è stato squalificato 18 mesi per aver salto tre test antidoping nel 2024, sogna di tornare sul ring il prossimo giugno (la sua squalifica scade il 29 marzo 2026) quando l'Ufc avrà una location davvero insolita, la Casa Bianca del suo grande amico e appassionato della disciplina Donald Trump.

Che cosa è l'ibogaina - L'ibogaina è sostanza psicoattiva ricavata dalla corteccia della radice di un arbusto africano, l'iboga, che viene usato per trattare la dipendenza da eroina, alcol, cocaina in polvere, crack e metanfetamina. Le proprietà allucinogene dell'iboga sono note da secoli alle tribù pigmee dell’Africa centrale, a cominciare da quelle del Gabon, dove questa sostanza, illegale in Italia e in molti altri Paesi del mondo, viene impiegata in cerimonie spirituali e riti di guarigione. 

conor mcgregor
mma
disintossicazione

