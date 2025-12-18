Sci, Goggia: "Buona prova ma ci sono punti dove si può fare molto meglio"

"Il primo allenamento serve per studiare la situazione; credo di aver disputato una buona prova, senza forzare minimamente. Ci sono punti in cui si può fare molto meglio: il pomeriggio lo dedicheremo a studiare per bene le linee e domani ci sarà un altra prova da sfruttare". Così la discesista azzurra Sofia Goggia, risultata la più veloce nella prima prova di discesa della Val d'Isere, tappa di Coppa del mondo. "La pista è molto bella, la neve è facile e proprio per questo bisognerà trovare le linee più tese possibile. Già dalla prova di domani proverò a muovermi così. Credo che la differenza si farà nei curvoni del Carosello e nelle tre curve dopo La Bosse à Emile. Qui mi trovo benino, ho gareggiato solo due volte in carriera e me la sono cavata abbastanza bene: negli spazi ampi tra le curve faccio un po' fatica a trovare i riferimenti", ha aggiunto Laura Pirovano, 23esima.