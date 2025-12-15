Manaslu ancora stregato per Simone Moro: quale destino per la spedizione?

L'ottava montagna più alta del pianeta (8163 metri) ha fin qui respinto tutti i sei precedenti tentativi del cinquantottenne alpinista di Bergamo di salirlo in prima assoluta invernale in stile alpino. E anche quest'anno - a dieci anni esatti dal primo tentativo - "la montagna dello spirito" si sta rivelando come un osso durissimo, in questa occasione ancora prima ancora di raggiungerne il campo base. Per la cronaca, la prima invernale del Manaslu è stata completata con successo nei primi giorni di gennaio del 2023 dall'alpinista basco Alex Txikon insieme ad alcuni alpinista di etnia sherpa e anche in quella Simone (elemento di punta di quella spedizione insieme allo stesso Txikon) era stato costretto a rinunciare per problemi gastrointestinali in avvicinamento al campo due. Oltre alla modalità stile alpino, Moro aveva ipotizzato la possibilità di arricchire la spedizione con il collegamento diretto tra la vetta principale del Manaslu e il vicino ed elegantissimo Pinnacle che "manca" per soli otto metri la fatidica quota ottomila.