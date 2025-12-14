Logo SportMediaset

ALPINISMO
ALPINISMO

Alpinismo, malore sull'Himalaya per Simone Moro: in ospedale a Kathmandu

Lo staff del bergamasco rassicura: "Le sue condizioni sono migliorate ed è di buon umore"

di Daniele Pezzini
14 Dic 2025 - 20:19

Momenti di paura sull'Himalaya per Simone Moro. Il 58enne alpinista bergamasco ha infatti accusato un malore dopo aver scalato e ridisceso il Picco Mera (6476 m) ed è stato portato in elicottero in ospedale a Kathmandu, dove si trova ricoverato. Il suo staff, tramite una nota affidata ai social, ha comunque rassicurato tutti sulle sue condizioni qualche ora dopo che le prime notizie erano cominciate a circolare: "Ci scusiamo per il silenzio degli ultimi giorni - esordisce la nota -. Poiché alcuni media hanno già iniziato a riferire sulla situazione, desideriamo condividere un breve aggiornamento. Simone Moro si trova attualmente a Kathmandu sotto controllo medico. Dopo aver raggiunto la vetta ed essere disceso dal Mera Peak ha provato una forte sensazione di malessere nel corso di una passeggiata. Dopo un consulto in videochiamata in diretta con i suoi medici di fiducia in Italia, è stata ordinata l'evacuazione medica immediata. A causa dell'ora tarda non è stato possibile effettuarla lo stesso giorno (sabato, ndr), ed è quindi stato portato in elicottero a Kathmandu per ulteriori esami il giorno successivo (domenica, ndr). Le condizioni di Simone sono migliorate ed è e di buon umore. Attualmente è sotto cure mediche e si sta sottoponendo ad approfondite valutazioni. In questo momento non c'è altro da riferire. Condivideremo aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni".

Ritorno al Manaslu per Simone Moro: "Il fallimento è la posticipazione del successo"

simone moro
himalaya

