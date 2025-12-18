Logo SportMediaset

Miriam Sylla tedofora: "Le Olimpiadi possono cambiare il mondo"

18 Dic 2025 - 21:25

"L'emozione è tanta perché sto trasportando qualcosa di incredibilmente importante e sacro. E poi soprattutto perché tutto è partito qua. La 'mia fiamma' è partita dalla Sicilia, quindi il fatto di trasportare quella olimpica è un qualcosa di incredibile": Miriam Sylla, campionessa olimpica e mondiale di volley, si racconta dopo aver corso da tedoforo a Catania, nella Sicilia dove è nata. Il lungo viaggio della Fiamma Olimpica, di cui Coca-Cola è presenting partner, in questi giorni sta infatti attraversando la Sicilia. Un percorso importante anche per diffondere i valori olimpici in tutto il Paese anche in luoghi che non saranno 'toccati' dagli eventi sportivi di Milano Cortina. E Miriam Sylla, reduce dal trionfo di Parigi 2024, sa bene cosa può significare per l'Italia ospitare i Giochi: "È un grande onore per tutti quelli che sono italiani. L'Olimpiade è proprio l'emblema dello sport, è il significato di per sé. Credo che lo sport, se fatto in maniera giusta, possa veramente muovere il mondo, e cambia anche le persone. Le persone cambiano il mondo di conseguenza e possono renderlo migliore. Abbatte barriere linguistiche e interrompe magari conflitti che ci sono. È un qualcosa che unisce". "Io sono un disastro sulla neve, non è il mio, non so niente, ma tiferò in maniera incredibile, ovviamente per i miei connazionali e forse un pochettino di più strizzerò l'occhio nei confronti delle donne. Spero e mi auguro che un po' del nostro 'lavoro' nella nazionale femminile di pallavolo possa contagiare anche gli altri e far sì che possano realizzare i loro sogni", l'auspicio di Sylla che ha corso portando con orgoglio la Fiamma di Milano Cortina come tedofora scelta perché meglio incarna i valori di eccellenza, inclusione e determinazione. "Il Viaggio della Fiamma è un percorso che parla di connessione reale: unisce storie, territori e persone, trasformando l'attesa dei Giochi Olimpici in un'esperienza che appartiene a tutti. Uno straordinario viaggio per far vivere all'intero Paese i valori Olimpici" ha dichiarato Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola. La tappa di Catania ha un valore strategico per Coca-Cola, tanto che la fiamma è approdata anche alla Sibeg, azienda che dal 1960 imbottiglia e distribuisce i suoi prodotti in tutta l'isola. Secondo i dati aggiornati di una ricerca realizzata dalla SDA Bocconi School of Management, nel 2024 Sibeg ha generato e distribuito risorse per 67 milioni di euro, un valore che equivale allo 0,06% del PIL siciliano. E per celebrare il legame col territorio anche un gruppo selezionato di collaboratori Sibeg sono stati tedofori a Catania. 

