Il Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi celebra gli ottant'anni

"Il giornalismo sportivo valorizza i territori, trasmette i valori educativi dello sport e costruisce una memoria collettiva fatta di impegno e partecipazione". Il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, ha celebrato così a Palazzo Pirelli gli ottant'anni del Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi.
"Questo importante anniversario ci racconta anche l'evoluzione dello sport, che è cambiato di pari passo con la società", ha aggiunto Picchi. "La Lombardia - ha aggiunto - è casa di grandi discipline, società e infrastrutture sportive. I giornalisti sportivi ne sono le voci narranti, capaci di unire e coinvolgere cittadini di ogni età, rafforzando l'identità dei territori. Con questo spirito ci avviciniamo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, quando i giornalisti sportivi avranno un ruolo fondamentale: raccontare questo evento globale con la loro competenza tecnica e con quell'adrenalina che terrà il mondo con il fiato sospeso".
All'evento erano presenti, tra gli altri, il presidente e il vice presidente del Gruppo della Lombardia Pier Augusto Stagi e Francesco Ordine, il vice presidente nazionale Gabriele Tacchini, il consigliere Stefano Gramegna e in rappresentanza dell'Associazione lombarda giornalisti Massimiliano Saggese.