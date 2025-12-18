Il Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi celebra gli ottant'anni

"Questo importante anniversario ci racconta anche l'evoluzione dello sport, che è cambiato di pari passo con la società", ha aggiunto Picchi. "La Lombardia - ha aggiunto - è casa di grandi discipline, società e infrastrutture sportive. I giornalisti sportivi ne sono le voci narranti, capaci di unire e coinvolgere cittadini di ogni età, rafforzando l'identità dei territori. Con questo spirito ci avviciniamo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, quando i giornalisti sportivi avranno un ruolo fondamentale: raccontare questo evento globale con la loro competenza tecnica e con quell'adrenalina che terrà il mondo con il fiato sospeso".