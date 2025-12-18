Biathlon, Ibu Cup jr: doppietta azzurra in Val Martello

Carlotta Gautero trionfa davanti a Nayeli Mariotti Cavagnet: è doppietta azzurra nella 12,5 chilometri individuale che ha aperto la tappa di Ibu Cup junior della Val Martello, in provincia di Bolzano. Entrambe le azzurre (nate nel 2006) hanno commesso un errore al tiro, in piedi nel poligono finale la cuneese Gautero (0-0-0-1), vincitrice in 39'00"1 a terra nella terza sessione invece la valdostana Mariotti Cavagnet (0-0-1-0), alle sue spalle per soli 12"2. Per Gautero si tratta del secondo successo nel circuito giovanile internazionale dopo la sprint conquistata nella passata stagione in Val Ridanna; prima presenza sul podio invece per la diciannovenne Mariotti Cavagnet.
Il podio è stato quindi completato dalla francese Juliette Oliva (1-1-0-1), terza a 16"5 e seguita a propria volta dalla tesca Gaupp e dall'altra transalpina Roguet. A seguire, è 17esima Iris Cavallera (1-1-0-0) che con due penalità paga 2'03"6, mentre sono cinque gli errori di Eva Hutter (1-1-2-1) che è 29esima a 3'07"8, con Rachele Dei Casi (3-2-0-1) 45esima e Matilde Giordano (2-1-2-3) 49esima.