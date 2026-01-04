Sci: prosegue allenamento Brignone a Pozza di Fassa

Federica Brignone continua la fase di preparazione per il suo ritorno in gara a nove mesi dall'infortunio del 3 aprile scorso, quando durante la seconda manche dello slalom gigante dei Campionati italiani 2025 a Moena, riportò la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un video pubblicato da Fisi Tv ritrae la campionessa azzurra, vincitrice della sfera di cristallo la scorsa stagione, in allenamento sulle piste di Pozza di Fassa insieme alle compagne di squadra.