Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci nordico, Pellegrino quarto in Val di Fiemme: "Fiducia per i Giochi"

04 Gen 2026 - 14:16

Il norvegese Mattis Stenshagen si prende la final climb sull'Alpe Cermis in Val di Fiemme e conclude con un successo personale la ventesima edizione del Tour de Ski. mentre Johannes Klæbo centra la quinta vittoria nella classifica generale del Tour, proprio davanti al connazionale. Sfuma invece il traguardo podio finale per Federico Pellegrino: il valdostano è campione di generosità sulle rampe della pista Olimpia III, ma nelle ultime centinaia di metri verso il Doss dei Laresi Harald Amundsen guadagna qualcosa e va a completare il podio (+1'08) tutto norvegese, alle spalle di Klæbo e Stenshagen (+0'30). Pellegrino è quindi quarto a 1'27, come già nel 2023 e nel 2025; ottimo anche Elia Barp, nono nella graduatoria finale del Tour de Ski a 2'34. Dopo i sette chilometri di lancio tra lo stadio del fondo di Lago di Tesero ed il fondovalle della Val di Fiemme, la Final Climb sull'Alpe Cermis entra nel vivo nel tratto più ripido, quando Stenshagen ed il francese Jules Lapierre prendono il largo: nel finale il sempre più sorprendete norvegese allunga, vincendo in 33'25″5 con un gap di 6″6 su Lapierre, con Iversen a completare il podio di tappa a 20″4 seguito da Savelii Korostelev e Amundsen. Pellegrino ottiene un comunque prezioso settimo posto di tappa, con il compagno di squadra Elia Barp undicesimo a poco meno di un minuto da Stenshagen, bene anche Davide Graz, 15esimo (38esimo nella generale) con Simone Daprà 19esimo (34esimo nella generale). Arrivano in vetta anche gli sprinter Simone Mocellini, 54esimo, e Giacomo Gabrielli, 61esimo. "Brucia un po' essere quarto per la terza volta nel giro di pochi anni - il commento finale di Pellegrino -. Ma preferisco guardare il bicchiere mezzo pieno e penso di essermi comportato molto bene per tutto il Tour. Non è una cosa scontata e non è facile, invece negli ultimi quattro anni a parte un singolo malessere sono sempre stato sul pezzo. Solo poche settimane fa non pensavo di poter completare un Tour de Ski così e posso guardare con fiducia al prossimo futuro. Il pubblico da sempre una grande carica su questa salita e sono convinto che sarà un aiuto ancora maggiore qui in Val di Fiemme a febbraio". "Molto contento di essere tra i migliori dieci del Tour de Ski" si dice Barp. "Oggi sono partito senza aspettative - le parole dell'azzurro - pensavo di difendermi invece poi ho potuto anche allungare rispetto ai miei competitor nella generale. Molti amici e familiari mi hanno raggiunto dalla vicina Falcade ed è stato molto bello averli al mio fianco".

Ultimi video

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:07
La Fiamma Olimpica nelle Marche, acceso braciere e tedofori partiti da Ascoli
15:32
Atletica, cross Alà dei Sardi: in gara Aouani e Crippa
14:16
Sci nordico, Pellegrino quarto in Val di Fiemme: "Fiducia per i Giochi"
14:15
Sci, Della Mea: "Gara che mi rende felice, ora sempre meglio"
13:29
Sci: Rast vince lo slalom di Kranjska Gora davanti a Shiffrin, Della Mea sesta