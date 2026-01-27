Sci: la nazionale italiana renderà omaggio alle vittime di Crans Montana

La squadra italiana di sci alpino che prenderà parte alle gare di Coppa del mondo a Crans-Montana renderà omaggio ai ragazzi e alle ragazze italiani e tutti coloro hanno perso la vita nella tragedia accaduta nella località svizzera, deponendo un mazzo di fiori di fronte al luogo del disastro e raccogliendosi in un minuto di silenzio. La cerimonia, comunica la Fisi, si terrà domani alle 15.30. Gli azzurri che prenderanno parte alle competizioni gareggeranno con il lutto al braccio. Nella località elvetica sono previste anche altre iniziative in ricordo delle giovanissime vittime: gli organizzatori locali e la Federazione internazionale hanno deciso celebrare un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare, di annullare tutti gli eventi collaterali e di non posizionare le pubblicità a bordo pista, incentrando tutto l'evento solo sulle competizioni sportive. Anche nella fan zone non sono previste attività, mentre saranno cancellate quelle diurne nel centro di Crans-Montana e del Curling Club cittadino.