Sci: la nazionale italiana renderà omaggio alle vittime di Crans Montana

27 Gen 2026 - 21:38
© Getty Images

© Getty Images

La squadra italiana di sci alpino che prenderà parte alle gare di Coppa del mondo a Crans-Montana renderà omaggio ai ragazzi e alle ragazze italiani e tutti coloro hanno perso la vita nella tragedia accaduta nella località svizzera, deponendo un mazzo di fiori di fronte al luogo del disastro e raccogliendosi in un minuto di silenzio. La cerimonia, comunica la Fisi, si terrà domani alle 15.30. Gli azzurri che prenderanno parte alle competizioni gareggeranno con il lutto al braccio. Nella località elvetica sono previste anche altre iniziative in ricordo delle giovanissime vittime: gli organizzatori locali e la Federazione internazionale hanno deciso celebrare un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare, di annullare tutti gli eventi collaterali e di non posizionare le pubblicità a bordo pista, incentrando tutto l'evento solo sulle competizioni sportive. Anche nella fan zone non sono previste attività, mentre saranno cancellate quelle diurne nel centro di Crans-Montana e del Curling Club cittadino.

Ultimi video

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

01:29
Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

01:33
Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

02:00
Olimpiade e Triennale

Non solo sport: a Milano la Triennale è da non perdere

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:01
DICH ERNESTO BERTELLI ALINGHI DICH

Bertelli:""Contento di esserci, per me sarebbe stato doloroso non partecipare"

01:06
Napoli Live

Napoli Live

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

I più visti di Altri Sport

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

Gli sequestrarono le Moto da Gp di Rossi e Marquez, catturato il narcotrafficante (e ex snowboarder olimpico) Ryan Wedding

Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:09
Sci: Meillard vince il gigante di Schladming, Borsotti nono
21:52
Paralimpiadi Milano Cortina 2026, i convocati dell'Italia: 40 atleti, è record
21:38
Sci: la nazionale italiana renderà omaggio alle vittime di Crans Montana
18:30
Volley, Champions League femminile: Scandicci in trasferta in Romania
17:07
F1, Leclerc: "Tutto è andato bene, spero che quest'anno sia la volta buona"