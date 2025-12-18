Logo SportMediaset

Milano-Cortina 2026, inchiesta appalti truccati e tangenti: chiesta l'archiviazione

18 Dic 2025 - 18:20
© Getty Images

© Getty Images

La procura di Milano ha chiesto di archiviare il filone dell'inchiesta su presunti appalti truccati e tangenti nella gestione dell'evento delle Olimpiadi e Paralimpiadi, che riguarda le assunzioni di persone legate al mondo della politica, tra cui la nipote dell'ex premier Mario Draghi e il secondogenito del presidente del Senato, Ignazio La Russa. L'istanza è inoltrata al gip e trasmessa alla Corte dei Conti per eventuali danni erariali, riguarda 35 assunzioni individuate dalla Gdf. I reati a carico di ignoti sono abuso d'ufficio, abrogato, e la turbativa d'asta applicabile però solo alle gare pubbliche e non al caso trattato.

