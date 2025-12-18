America's Cup, Mezzaroma: "Sua vera forza è diventare volano di sviluppo"

"L'America's Cup è molto più di una regata. È un simbolo di innovazione, di sfida e di bellezza. È la dimostrazione di come il mare, con la sua forza e la sua imprevedibilità, possa diventare teatro di progresso tecnologico e di passione umana. Ma la vera potenza di questo evento sta nella sua capacità di uscire dal mare e diventare volano di sviluppo: un motore che genera opportunità, che accende l'immaginazione, che porta con sé investimenti, turismo, cultura e nuove prospettive. Ed è qui che entrano in gioco i giovani". Così Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, all'evento di presentazione a Napoli, presso l'Istituto Tecnico Tecnologico 'Marie Curie' di Ponticelli, dell'America's Cup che nel 2027 si svolgerà nel capoluogo campano.