Basket, vertice Fip-Lba: "Situazione Trapani Shark da gestire con trasparenza"

Si è tenuto questo pomeriggio un confronto tra il Presidente federale Giovanni Petrucci e il Presidente della Lega Basket Serie A Maurizio Gherardini. L'incontro - si legge in una nota - ha avuto a oggetto la posizione di Trapani Shark, con un'analisi complessiva dei profili rilevanti, dello stato dell'arte e dei possibili scenari evolutivi. La FIP e la LBA ritengono che "la situazione debba essere gestita con la massima attenzione e trasparenza, al fine di tutelare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti e il regolare svolgimento del Campionato di Serie A". FIP e LBA ribadiscono "qualora ce ne fosse ancora bisogno, di aver agito e di agire nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni di legge riferite allo sport professionistico e sulla base di quanto pervenuto, allo stato, da parte della Commissione indipendente di vigilanza".